6.000 Tage danach: Was aus den Rapid-Meisterspielern wurde

Mit sieben gelben Karten war er in der Meistersaison der „härteste Rapidler“. Heute ist der 39-Jährige in Vösendorf als Polizist im Einsatz und kickt noch beim SC Neudörfl.

Der damalige Abräumer im Rapid-Mittelfeld will nun in neuer Rolle mit dem Herzensklub einen Titel abräumen: Der 41-Jährige ist der Assistent von Cheftrainer Robert Klauß.

Auch der Mittelfeldmann ist noch am Ball. Der 43-Jährige trainiert den TSV Neumarkt in der steirischen Unterliga Nord B.

Der „Lange“ kam in der Meistersaison im Winter zu den Hütteldorfern und war mit sieben Toren maßgeblich am Titelgewinn beteiligt. Heute ist der 42-Jährige in der Akademie Burgenland tätig.

Erwin Hoffer

Der wieselflinke Stürmer war mit zehn Toren der treffsicherste Stürmer. Bei all seinen Auslandsabenteuern konnte der 37-Jährige nie mehr an diese Leistungen anschließen. Um Hoffer ist es ruhig geworden, am ehesten findet man ihn beim Fischen in der Steiermark.

Peter Pacult

Der Meistermacher von 2007/’08 ist aktuell der längstdienende Trainer in der Bundesliga. Die Erfolge von Austria Klagenfurt seit 2020 tragen die Handschrift des 64-jährigen Trainerroutiniers.