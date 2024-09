Bundesliga live: So steht es bei Rapid gegen LASK

Im Spiel eins im Allianz Stadion nach dem Derby-Eklat peilt Rapid eine Fortsetzung der bisherigen Heim-Erfolgsserie an. Vor dem Duell am Samstag mit dem LASK gab es in sieben Saison-Pflichtspielen vor eigenem Publikum sechs Siege und ein Remis. In der Fußball-Bundesliga wurden alle vier bisherigen Matches gewonnen, darunter gegen Sturm, Salzburg und zuletzt gegen die Austria. Die Randale beim Kräftemessen mit den „Veilchen“ sind für Rapid-Coach Robert Klauß abgehakt.