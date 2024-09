Bundesliga live: So steht es bei Salzburg gegen Austria Wien

Die Pflichtaufgabe im ÖFB-Cup hat Red Bull Salzburg genommen, jetzt will der Vizemeister auch in der Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückkehren. Gelingen soll das nach einem 2:3 bei Rapid und 0:0 bei der WSG Tirol am Samstag (17.00 Uhr) in Wals-Siezenheim gegen die Wiener Austria. Absagebedingt ist es erst das zweite Liga-Heimspiel Salzburgs, dabei hoffen die Gastgeber zum 19. Mal in Folge in der Meisterschaft gegen die Favoritner ungeschlagen zu bleiben.