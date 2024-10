Nations League live: So steht es bei Österreich gegen Norwegen

„Es geht um Platz eins in der Gruppe. Wenn wir gewinnen, was das klare Ziel ist, können wir Tabellenführer werden. Genau so gehen wir dieses Spiel an“, erklärte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick vor dem Heimspiel gegen Norwegen in Linz.

Mit einem Erfolg hätte das ÖFB-Team den Aufstieg in die A-Liga in der eigenen Hand. Die Österreicher wollen an das überzeugende 4:0 am Donnerstag ebenfalls in Linz gegen die Kasachen anknüpfen. Rangnick schätzt Norwegen als sehr stark ein: „Wenn sie sich nicht für die WM qualifizieren, wäre ich überrascht.“ Man habe in Spielen gegen ähnliche Kaliber aber bereits gezeigt, wozu man in der Lage sei. „Der Schlüssel sind wir wieder selber. Wir müssen genauso mutig und aggressiv auftreten wie am Donnerstag.“