ÖFB-Team: Gegen Superstar Haaland ist verlieren verboten

Seit 45 Jahren wartet Österreich auf einen Heimsieg gegen Norwegen. Eine Statistik, die Teamchef Ralf Rangnick nicht tangiert. „Das ist ein bisschen lange her, ich war damals ja noch nicht einmal Trainer.“ Im Hinblick auf das Nations-League-Spiel am Sonntag (20.45/live in ORF 1) in Linz gegen Norwegen: „Serien sind auch dazu da, um gebrochen zu werden.“

Denn es geht zwischen den beiden Nationen um den Platz am Gipfel, um Platz eins in der Gruppe. Den kann Österreich mit einem Sieg den Norwegern abknöpfen. „Wenn uns das gelingt, dann haben wir es in Folge in eigener Hand“, argumentiert Rangnick logisch. Denn im November folgen noch die Spiele in Kasachstan und in Linz gegen Slowenien. Als Gruppensieger würde man wieder in die Liga A aufsteigen.