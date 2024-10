ÖFB-U21 nur 1:1 gegen Slowenien: Gregoritsch geht ohne EM in Pension

"Ein letztes Geschenk vor meiner Pension" hatte sich Werner Gregoritsch erhofft. Doch der U-21-Teamchef wird seine ÖFB-Karriere nicht mit der EM-Endrunde 2025 in der Slowakei beenden. Bereits am Dienstag in Frankreich steht nach 12 Jahren das letzte Match mit seinen "Buam" an.

Österreich kam gegen Slowenien nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und vergab damit die Chance, den insgesamt reifer spielenden Tabellenführer mit einem weiteren Sieg in Frankreich noch überholen zu können.