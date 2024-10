Werner Gregoritsch zieht Bilanz: "Bin meiner Familie etwas schuldig"

Von Ihnen war öfters zu hören „Zusammenhalt ist das Wichtigste“. Erleben Sie den ganz am Ende auch noch so?

Als wir zum Camp in Bad Tatzmannsdorf ins Hotel gekommen sind, war es schon ein Gedanke: „Da haben wir uns auf die EM 2019 vorbereitet, und jetzt ist es vielleicht bald vorbei“. Aber nach 13 Jahren passt es wirklich so: Alles geht seinen Weg. Ich habe mit den Spielern ein gutes Verhältnis, auch mit den meisten Trainern. Gerade mit den Teamchefs Koller, Foda und Rangnick hat sich eine super Zusammenarbeit entwickelt. Und als Vater vom Michi hab ich auch noch ein unglaubliches Glück.

Gerade jetzt seh’ ich es nicht mehr so dramatisch: Junior Adamu kommt wieder in Fahrt und ich sehe in der U-21 mit Leon Grgic von Sturm und Tobi Hedl von Rapid nach längerer Zeit wieder echte, starke Neuner. Dazu kommt mit dem Rapidler Niki Wurmbrand ein Flügelstürmer mit extrem hohen Potenzial nach. Wie dieser Bursch’ spielt und trainiert – da können wir uns schon freuen.

Ich will das Wort „endgültig“ nicht in Verbindung mit der Pension verwenden. Es müsste alles passen, dass ich später noch wo etwas übernehme. Mir und meiner Frau ist schon wichtig, dass die Lebensqualität passt. Nur als Beispiel: 13 Jahre lang war ich nicht zu meinem Geburtstag zu Hause. Ich bin meiner Familie etwas schuldig.

Welcher war Ihr größter Sieg mit einer U-21?

Das 2:0 im November gegen Frankreich in Ried – wie wir diese Stars beherrscht haben, plus vier Stangen- und Lattenschüsse, das war sensationell! Großartig waren auch der Sieg bei der EM 2019 gegen Serbien und das Remis gegen die Deutschen als besseres Team. Dann gab es noch ein 3:0 in Holland mit einer halben B-Elf. Und: drei Remis in fünf Spielen gegen die Spanier. Das hat mir imponiert.

Das waren jetzt viele große Siege. Sie müssen trotzdem nur eine besonders bittere Niederlage nennen.

Am meisten wehgetan hat bei der EM 2019 die Niederlage gegen die Dänen, weil wir da eigentlich im Flow waren. Und 2014 das 1:3 gegen Albanien bei einem Qualispiel, weil davor einige Spieler in die Disco ausgerückt waren. Sonst hab’ ich mich immer auf meine Spieler verlassen können. Aber dieses Auftreten hat mich menschlich schwer enttäuscht.