Nations League live: So steht es zwischen Österreich und Kasachstan

Österreichs Nationalteam will ab 20.45 Uhr gegen Kasachstan auf die Siegerstraße zurückkehren. Drei Partien in Folge hat die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick nicht gewonnen. Nach dem verpatzten Auftakt in der Nations League in Slowenien (1:1) und Norwegen (1:2) scheint ein Heimsieg gegen die Nummer 109 der FIFA-Weltrangliste Voraussetzung, wollen die Österreicher noch ein Wort um den Gruppensieg mitreden.

Phillipp Mwene ist gelbgesperrt, alle anderen Kaderspieler seien laut Rangnick einsatzfähig.