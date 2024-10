Fünf Volltreffer, sieben Bestnoten für die ÖFB-Kicker gegen Norwegen

Österreich feierte am Sonntagabend einen 5:1-Sieg gegen Norwegen in der Nations League. Gleich sieben Kicker haben sich dabei die Bestnote abgeholt.

Patrick Pentz, 4

Strahlte zu Beginn Sicherheit aus mit guten Fängen bei zwei Flanken. Die Sicherheit verließ ihn vor dem 1:1. Geh’ ich raus? Bleib’ ich drin? Der zögerliche Hybrid führte zum Gegentor und trübte seinen Abend. Sonst wie gewohnt durch seine starke Technik mit dem Fuß sehr wertvoll.

Stefan Posch, 1

Hatte zunächst kein leichtes Spiel mit dem 19-jährigen Toptalent Antonio Nusa als Gegenspieler. Da werden schon kleine Fehler bestraft, wie etwa das Foul vor dem Freistoß zum 1:1. In Summe defensiv aber souverän und mit Fortlauf der Partie in der Offensive immer gefährlicher, das bescherte ihm auch einen Treffer per Kopf.