Die schülerfeindlichen Anpfiffzeiten im Fußball machen Schule

Offensichtlich sprach sich bis zu den Entscheidungsträgern des ÖFB nicht herum, dass die Schule um acht Uhr beginnt. Oder will man TV-Quoten-Konkurrenz dem „Tatort“ machen, dessen Ausgang auf ORF 2 freilich eine Stunde früher als das Ländermatchergebnis am Einser-Sender bekannt sein wird?

Wie schon die Nations-League-Partie gegen Kasachstan wird auch das Duell um die Gruppenführung erst um 20.45 Uhr angepfiffen. Und wie für Schulpflichtige ist die Beginnzeit an einem Sonntag für Berufstätige unzumutbar, deren Dienst (wie z. B. jener der Post) Montag um 6 Uhr früh beginnt.

In den europäischen Klubbewerben à la Champions League, ließe sich kontern, seien spätabendliche Anstoßzeiten längst üblich, weil man sich nach der UEFA und den Pay-Sendern (die Unsummen für die Übertragungsrechte zahlen) zu richten hat. Aber in der Nations League am Sonntag?