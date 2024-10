Höhere Strafen gebühren den Klubs, doch nein zu Punkteabzügen

Meister gegen Vizemeister! Weniger schmeichelhaft ließe sich der Schlager Sturm – Salzburg am ersten Oktober-Sonntag auch Treffen der Champions-League-Punktelieferanten nennen. Oder Duell zwischen jenem Klub, der Gegner am ungeniertesten ausspioniert und dem, der die Taktik „nett reden, nix sagen“ am konsequentesten zelebriert.