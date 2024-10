Rapid und Altachs Trainerfrage: Ein Debüt und mehrere Kandidaten

Ein letzter Liga-Stammgast fehlt Robert Klauß noch in der Gegnersammlung. „Dann kommt der Klassiker eines Trainerwechsels, und du weißt nicht, was bei Altach verändert wird“, sagt der Rapid-Coach vor seiner Premiere gegen die Vorarlberger am Sonntag.

„Nicht ausruhen, nicht zufrieden sein, die Sinne schärfen!“, fordert er nach dem Sieg in Istanbul.