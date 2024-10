Vier Gründe, warum Rapid den Direktaufstieg ins Achtelfinale schafft

Dann hätte Rapid bei Omonia Nikosia und zum Abschluss in Wien gegen Kopenhagen alle Trümpfe in der Hand.

Beim Blick auf die Auslosung zeigt sich, dass in Istanbul ein immenser Schritt gelungen ist. Es folgen die Heimspiele gegen FC Noah und die Shamrock Rovers. Dazwischen wartet in Moldau Petrocub. Bei allem Respekt vor den Gegnern – so hat Noah aus Armenien AEK Athen mit dem Ex-Rapidler Robert Ljubicic eliminiert – sind zwölf Zähler nach nur vier Partien denkbar .

Die verbesserte Fitness

Selbst in der achtminütigen Nachspielzeit sprinteten die Rapidler über das Feld. Es ist offensichtlich, dass mit dem zurückgekehrten Fitnesscoach David Lechner nochmals an Kraft zugelegt werden konnte. „Das Fitnesslevel ist gut. Mittlerweile wollen wir nur noch englische Wochen. Dieser Rhythmus ist der normale für uns geworden“, erklärt Klauß.

Am Sonntag wartet in Altach die Prüfung aufs Exempel: Zwei lange Reisen in fünf Tagen und dazu ein Gegner direkt nach einem Trainerwechsel – das klang zumindest in früheren Jahren für Rapid bedrohlich.