Conference League live: So steht es bei Basaksehir gegen Rapid

Rapid trifft zum Auftakt in die Ligaphase der Conference League in Istanbul auf Basaksehir und damit auf den zweiten Süper-Lig-Club innerhalb von knapp zwei Monaten. Im August gab es in der dritten Europa-League-Quali-Runde gegen Trabzonspor zwei Siege, wodurch Grün-Weiß die erstmalige Teilnahme an einem Europacup-Hauptbewerb seit der Saison 2021/22 fixierte.