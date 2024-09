Ein ehemaliger Hooligan erzhält: "Ich hatte das Gefühl von Familie"

Er ersucht beim Gespräch mit dem KURIER nur darum: Kein Name, auch nicht der des Fußballklubs, und keine Erwähnung seines Jobs heute. Doch so viel: Markus arbeitet im Sozialbereich. Und außerdem als Yogalehrer. Vor 15 Jahren wurde er Buddhist. „Ich kann sagen, dass ich nichts ausgelassen habe“, meint er heute. Auf dem Fußballplatz ist er nur noch selten. Früher war der seine Heimat.

Als Jugendlicher entdeckte er die Fantribüne für sich. „Im Stadion hatte ich das Gefühl von Familie.“ Er schloss sich einer Fangruppe an. Loyalität sei das Um und Auf gewesen, erzählt er. „Du hast da ja zuerst auch eine Probezeit. Und du musst deine Loyalität beweisen und mitmachen. Im Gegenzug kommen die anderen, wenn du ein Problem hast. Als Jugendlicher fühlst du dich dadurch plötzlich unangreifbar.“

Gemeinsam ging man zu den Spielen, fuhr zu den Auswärtsmatches. Und ließ die Fäuste sprechen, wenn man auf die Anhänger der gegnerischen Klubs traf. „Das ist ein Adrenalinkick. Zwei Gruppen laufen aufeinander zu, dann fliegen die Fäuste.“ Doch es gab Regeln: Waffen waren tabu, wer am Boden lag, wurde nicht mehr angegriffen.

Bei 200 Raufereien, so schätzt Markus, war er dabei. Er selbst habe nur einmal einen gebrochenen Arm gehabt. „Die Cuts waren kleine Andenken.“ Dass er jemanden schwer verletzten könnte, daran habe er nie gedacht. „Ich hatte da keine Skrupel. Wenn ich jemanden erwischt hätte und der wäre blöd mit dem Kopf auf den Boden gefallen – das wäre mir damals wurscht gewesen“, gibt er offen zu. Doch dann gab es einen Knackpunkt in seinem Leben. Er war mit einem Freund in Salzburg unterwegs. Es kam zu einer Schlägerei, Markus attackierte einen Polizisten und wurde später bei einem Gerichtsverfahren zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. „Ich musste deshalb zur Bewährungshilfe“, erzählt er.