Aufarbeitung von Rapid und Austria: Konsequenzen nach Derby-Schande

Am Dienstagmittag möchte die Austria im Rahmen einer Pressekonferenz Stellung beziehen. Die violette Fanszene meldete sich per X (Twitter) selbstkritisch zu Wort und verurteilte die Böllerei mancher Anhänger.

Montag Abend tagt traditionell der Strafsenat. Das Nachspiel vom 343. Derby kann aber frühestens in einer Woche starten. Vorerst wird die enorme Fülle von Material, das in diesem Fall auszuwerten ist, gesichtet und eingestuft. Berichte, Fotos und Videos kommen von der Polizei, dem Spielbeobachter Birgmann, den Schiedsrichtern und dem Videomaterial aus dem Stadion.

Folgt am Mittwochabend die nächste Runde eines gefährlichen Kampfes?

An sich ist es ein No-Go, an einem Abend Spiele von Rapid und der Austria (außer direkte Derbys) anzusetzen. Für den Mittwoch ist das – auch aufgrund des engen Terminplans – aber mit zwei Nachtragspartien genau so passiert: Ab 18 Uhr spielt Rapid im Cup auf der Hohen Warte gegen Regionalligist Donaufeld. Ab 18.30 Uhr trifft Sturm in der Liga bei der Austria in der Generali Arena an.

Nach dem zögerlichen Einschreiten beim Derby sollten die Sicherheitskräfte diesmal vorgewarnt sein, wenn nach Spiel-Ende Tausende Fans der Rivalen quer durch Wien unterwegs sind.