Wenn die Rivalität zur Gefahr wird: Fan-Ausschluss als letzter Ausweg

Gerade in der Hauptstadt Buenos Aires mit seinen zahlreichen Klubs und Lokal-Derbys war es regelmäßig zu schweren Ausschreitungen gekommen. Allein zwischen 1993 und 2013 wurden mehr als 200 Todesopfer rund um Fußballpartien beklagt.

In Argentinien etwa wurde schon vor einem Jahrzehnt ein generelles Gästefanverbot ausgesprochen.

Drastischer als in Argentinien ging man vor einem Jahr in Griechenland vor. Nach wiederholten Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Hooligens, bei denen auch Todesopfer zu beklagen waren, ordnete die Regierung im Dezember 2023 Geisterspiele an.

Mehr als zwei Monate lang fanden sämtliche Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.