Rapid gegen Austria: Keine Auswärtsfans mehr bei den Derbys!

Und falls Rapid-Fans jetzt erwidern: „Aber das ist ja nur, weil die Austrianer zum zweiten Mal in Folge den Familiensektor beschossen haben.“ Zur Erinnerung : Vor eineinhalb Jahren passierte genau das im Austria-Stadion, abgefeuert aus dem Rapid-Sektor. Zusätzlich wurde damals sogar noch ein Klubmitarbeiter der Grünen durch einen Böllerwurf verletzt .

Bereits 2009 wurde diese Beschränkung bei Ajax Amsterdam – Feyenoord Rotterdam eingeführt. In Griechenland gilt das für Athener Derbys, in Argentinien sogar generell für Auswärtsfans.

Mein Vorschlag: Keine Auswärtsfans mehr bei Derbys! Weder in Hütteldorf noch in Favoriten.

So wie beide Seiten an der Eskalationsschraube gedreht haben, muss für beide Seiten eine spürbare, aber auch sinnvolle Sanktion verhängt werden.

Es gibt ein aktuelles Beispiel dafür: Als die Fiorentina vor einem Jahr nach einer UEFA-Strafe ohne „Violas“ in Hütteldorf antreten musste, wurde das 1:0 zu einem Fußballfest mit einer Top-3-Stimmung seit der Stadioneröffnung.

So soll es künftig auch bei den Derbys sein. Einmal alles in Grün, dann alles in Violett.

Aber bitte keine Bilder mehr wie aus dem Krieg.