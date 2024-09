Nach Derby-Skandal: Warum Rapid erst 2025 einen Minuspunkt bekommt

Rapid lacht von der Tabellenspitze. Erstmals seit August 2022. Aber von Freude war in Hütteldorf am Tag nach dem Derby-Skandal nichts zu spüren oder sehen.

„Wir würden gerne über den Erfolg im Derby reden, aber am Ende werden wir die Leidtragenden von dem sein, was danach passiert ist“, fasste Trainer Robert Klauß sehr schnell die kuriose Situation zusammen. Zum zweiten Mal in Folge müssen die Hütteldorfer nach einem gewonnenen Heimderby umfangreiche Aufräumarbeiten einleiten. Krisenmanagement statt der Freude freien Lauf lassen.

Eine Folge aus dem Derby wird Rapid noch sehr lange begleiten. Die Grünen – und vor allem ihre Fans – spielen „auf Bewährung“.