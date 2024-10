Was von Rapid beim Start in die Conference League zu erwarten ist

Am Mittwoch um 16.30 Uhr ertönt der Anpfiff für das erste Spiel der neu aufgestellten Conference League. In Istanbul bestreitet Rapid die Premiere gegen Basaksehir (Canal+ live). Nach dem 1:0-Sieg in Trabzon während der Qualifikation wollen die Wiener auch den zweiten Auftritt in der Türkei für sich entscheiden. Auch wenn der gesperrte Trainer Robert Klauß warnt: „Neben Kopenhagen ist Basaksehir sicher unser stärkster Gegner.“