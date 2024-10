Schimmel im SKN-Stadion: Champions League übersiedelt zur Austria

So wie in den Vorsaisonen haben sich die „Wölfinnen“ wieder für die Champions League qualifiziert. Diesmal wartet eine besonders schwere, aber auch besonders attraktive Gruppe.

Die gewaltigen Schäden des Hochwassers werden Österreich noch lange beschäftigen, besonders in Niederösterreich. Eine extrem bittere Erkenntnis betrifft Österreichs Serienmeister im Frauenfußball: Der SKN kann die größten Spiele der Vereinsgeschichte voraussichtlich nicht in St. Pölten bestreiten.

Am 16. Oktober soll Manchester City in die NV-Arena kommen, am 21. November sogar Titelverteidiger Barcelona. Der Vorverkauf brummte – endlich, für die lange um breite Aufmerksamkeit kämpfenden St. Pöltnerinnen.

Alleine: Die NV-Arena ist vorerst nicht bespielbar.