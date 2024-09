Top-Gruppe: Traumgegner für die SKN-Frauen in der Champions League

Die Chancen auf den Aufstieg sind gering, aber die Gegner sind durchaus attraktiv: SKN St. Pölten trifft in der Gruppenphase der Women’s Champions League auf den FC Barcelona, Manchester City und Hammarby IF aus Schweden. Das ergab die Auslosung am Freitag. Die Spanierinnen haben sowohl 2022/23 als auch 2023/24 den CL-Titel geholt. Die Top Zwei jeder der vier Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.