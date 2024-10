Keine Herzprobleme: Kevin Danso darf wieder Fußball spielen

Daraus wurde allerdings nichts. Wie die Römer am 30. August verlautbarten, hatte man bei Dansos Medizincheck Herzprobleme diagnostiziert, von denen sein bisheriger Klub ebenso nichts gewusst hat, wie der Spieler selbst. Was folgte waren Wochen der Unsicherheit und des Wartens . Diese sind nun vorbei, denn Kevin Danso darf wieder Fußball spielen .

Ende August wollte Kevin Danso von seinem französischen Klub RC Lens zur AS Roma in die Serie A wechseln. Für ein Jahr hätte der Österreicher ausgeliehen werden sollen von den Italienern, danach hätte es eine Kaufpflicht über 22 Millionen Euro gegeben.

In einem Statement auf X schreibt der 26-Jährige: „In einer umfassenden invasiven elektrischen Studie von Kevins Herz wurden keine Herzmuskelnarben oder elektrischen Anomalien festgestellt, die zur Entwicklung gefährlicher Arrhythmien führen oder diese unterstützen würden. Basierend auf den verfügbaren Daten würden wir ihn für geeignet halten, um wettbewerbsfähigen Fußball zu spielen.“

Ob Danso schon am bevorstehenden Wochenende wieder auf dem Platz stehen wird, ist allerdings fraglich. Lens trifft in der Ligue 1 am Sonntag auswärts auf Strasbourg.

Der Innenverteidiger hat seit 25. August keine Minute gespielt. Weshalb er auch von Teamchef Ralf Rangnick für die beiden bevorstehenden Nations-League-Spiele gegen Kasachstan und Norwegen nur auf die Abrufliste gesetzt wurde (Hier gehts zum ÖFB-Kader).