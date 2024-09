Ein Debütant und viele verkaufte Tickets beim ÖFB-Team

In zwei Heimspielen nächste Woche in Linz gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober) sind zwei Siege eingeplant. Die Rückendeckung der Fans dürfte dem Team dafür gesichert sein, bzw. konnte der ÖFB mit dem Verkaufsstart direkt nach der EURO auch die Euphorie im Land genützt haben.

Mit einem 1:1 in Ljubljana gegen Slowenien und einer 1:2-Niederlage in Oslo gegen Norwegen ist Österreichs Fußballteam der Männer in die Nations League gestartet. Da gilt es im Oktober, einiges gutzumachen.

Pro Partie sind bereits etwas mehr als 15.000 Tickets verkauft. Rund 17.000 passen bei internationalen Spielen in die Linzer Raiffeisen-Arena. Selbst für die abschließende Partie in der Nations League im November im Ernst-Happel-Stadion sind bereits 30.000 Tickets abgesetzt.

Mit welchem Personal die beiden nun in Linz eingeplanten Erfolge gelingen sollen, hat Ralf Rangnick am Montagnachmittag bekannt gegeben. Der Teamchef hat dabei einen Debütanten einberufen: Michael Svoboda vom FC Venezia steht erstmals im Teamkader. Der Innenverteidiger aus Wien hat bei seinem Klub in der Serie A in dieser Saison ein Fixleiberl.