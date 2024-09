Frankreich-Star beendet seine Karriere im Nationalteam

Antoine Griezmann gab am Montag seinen Rücktritt aus dem französischen Nationalteam bekannt. Der 33-Jährige von Atletico Madrid traf in 137 Spielen für die „Equipe Tricolore“ 44 Mal. 2018 wurde Griezmann mit Frankreich nach einem 4:2-Finalsieg über Kroatien in Moskau Weltmeister, dabei verwandelte der Linksfuß einen Handelfmeter zur 2:1-Führung.