Was David Alaba über sein Comeback zu sagen hat

Seit beinahe zehn Monaten ist David Alaba wegen einer schweren Knieverletzung bereits außer Gefecht, nun zeichnet sich ein Ende der Leidenszeit ab. Österreichs Fußballstar stieg bei Real Madrid vor wenigen Tagen ins Lauftraining ein und hofft auf ein baldiges Comeback.

Wann genau es so weit sein könnte, ließ Alaba am Donnerstag bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala in Wien offen. „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte er im ORF-Interview.