Arsenal-Star Ödegaard fehlt Norwegen gegen Österreich

Norwegens Fußball-Nationalteam muss in den nächsten beiden Nations-League-Partien kommenden Donnerstag zu Hause gegen Slowenien und am 13. Oktober in Linz gegen Österreich ohne Kapitän Martin Ödegaard auskommen. Der Mittelfeldmann von Arsenal hatte sich vor einem Monat beim 2:1-Heimsieg gegen das ÖFB-Team am Knöchel verletzt. An seiner Stelle werde Stürmerstar Erling Haaland die Norweger als Kapitän aufs Feld führen, gab Teamchef Ståle Solbakken bereits im Voraus bekannt.