ÖFB-Frauen nach Rekordspiel vor der Rückkehr nach Wien

Sollte das Nationalteam Ende Oktober in Hin- und Rückspiel gegen die Sloweninnen in die zweite Play-off-Runde der EM-Quali aufsteigen, wird im Stadion von Austria Wien gepsielt.

Das ÖFB-Frauen-Nationalteam tritt in der ersten Play-Off-Runde in Hin- und Rückspiel gegen Slowenien in Ried an. Soweit, so bekannt.

Im Falle eines Aufstiegs in die zweite Runde des EM-Qualifikations-Play-Offs würde die Elf von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann diese in Wien spielen. Das entscheidende Heimspiel gegen die Siegerinnen des Duells Polen gegen Rumänien würde das Team am 3. Dezember 2024 im Viola Park des FK Austria Wien austragen.

Erinnerungen an das Rekordspiel Die Arena in Wien-Favoriten ist bisher einmal Austragungsort für ein Länderspiel des Frauen-Nationalteams gewesen. Beim ersten Gruppenspiel der damals neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League im September 2023 musste sich die ÖFB-Elf gegen das Star-Ensemble von Frankreich vor der Rekordkulisse von 10.051 Fans knapp mit 0:1 geschlagen geben. "Beim Rekordspiel gegen Frankreich haben wir schon einmal erlebt, welche besondere Energie diese Kulisse erzeugt hat", sagt Fuhrmann, die sich über die "Rückkehr nach Wien" freut. "Für den Showdown um die EM-Teilnahme in der Schweiz hoffen wir, dass wir die Ränge möglichst voll bekommen und im Anschluss gemeinsam mit den Fans die abermals erfolgreiche Qualifikation feiern können."

Tickets für die Slowenien-Spiele Zuvor muss sich die ÖFB-Elf aber noch gegen die Sloweninnen durchsetzen. Das erste Aufeinandertreffen findet am Freitag, 25. Oktober im slowenischen Koper statt (18 Uhr/live auf ORF1). Das entscheidende Rückspiel findet am Dienstag, 29. Oktober 2024 in der Innviertel Arena in Ried (18 Uhr/live auf ORF1) statt. Tickets sind online und in der Geschäftsstelle der SV Ried erhältlich.