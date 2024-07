Ganz Bitter: ÖFB-Frauen treffen im EM-Play-off ausgerechnet auf den Angstgegner

Das österreichische Frauen-Nationalteam trifft im Play-off zur nächstjährigen in der Schweiz in der ersten Runde ausgerechnet auf Slowenien. "Das mit Abstand schwierigste Los", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann. „Sie haben sich als Team in den letzten Jahren definitiv weiterentwickelt. Für uns gilt es, ihre bisherigen Spiele jetzt gut zu analysieren, um bestens vorbereitet in die beiden Duelle zu gehen.“