Entscheidung gegen den ÖFB? Top-Talent Wanner in Deutschlands U21

Nächsten Freitag in Regensburg gegen Bulgarien möchte sich die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes endgültig für die EM-Endrunde in der Slowakei qualifizieren. Mit Neuling Paul Wanner , der nun von Trainer Antonio di Salvo einberufen wurde.

Wanner wurde in Dornbirn geboren, durchlief aber schon mehrere deutsche Nachwuchs-Nationalteams. Für welche A-Auswahl er in Zukunft spielen will, hat er zwar offiziell noch nicht entschieden, doch die Nominierung des erst 18-Jährigen für die U21 ist nicht unbedingt das beste Zeichen für den ÖFB. In Österreich hatte sich Ralf Rangnick intensiv um den Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen bemüht.