Was gegen die Three Lions spricht? Die heimische Presse und deren Fans. Auf den Schultern der Spieler und dem Trainer lastet ein enormer Druck, von ihnen wird seit Jahrzehnten der Titel erwartet. Wie in Russland steht England wieder in einem Turnier-Halbfinale. Eine Niederlage gegen Dänemark, das jetzt schon als Sieger der Herzen gilt, würde für die "Nation of Football" einen weiteren Rückschlag bedeuten. Man würde die Engländer regelrecht "attackieren" - das weiß auch Teamchef Gareth Southgate.

Zudem soll die Schmach gegen Island vor fünf Jahren vergessen gemacht werden. Das englische Nationalteam wirkt physisch und mental bereit, den ersten Titel seit 1966 zu holen. Southgate hat zudem den Vorteil Stars wie Marcus Rashford, Phil Foden, Jude Bellingham oder Jordan Henderson von der Bank bringen zu können - über solche personelle Alternativen verfügt Dänemarks Trainer Hjulmand bei weitem nicht.

Auch wenn Dänemark nach 1992 das nächste EM-Wunder vollbringen und für den in der Gruppenphase kollabierten Eriksen alles geben möchte, gelten die Briten somit als haushohe Favoriten.

KURIER-Tipp: ENGLAND