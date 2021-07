Janko vor dem EM-Halbfinale Englands: "Befremdlich und fahrlässig"

Ganz anders die Lage bei den Engländern, die daheim in Wembley auf ihre Fans zählen können. Der ganze Druck lastet auf ihren Schultern, von ihnen wird mittlerweile der Titel erwartet, weil eine ganze Fußballnation seit 1966 darauf wartet. Teamchef Southgate hat auch explizit erklärt, dass das Finale das Ziel sei – die Dänen haben das in dieser Form nicht ausgesprochen. Beeindruckt hat mich der Jubel der englischen Fans nach dem Sieg über Deutschland im Achtelfinale. Harmlos formuliert sind sie ausgeflippt. Daran konnte man erkennen, was ihnen der Erfolg bedeutet.