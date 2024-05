Boom um das Nationalteam - Österreich beim Fan-Andrang im Spitzenfeld

Österreich bei der Fußball-EM unter den 24 Endrunden-Nationen auf Platz 4! Was sportlich ein großer Erfolg wäre, hat Rot-Weiß-Rot im Fan-Ranking erreicht. Ließ doch Europas Fußball-Union die Sicherheitsorgane soeben wissen, dass in Relation zur Einwohnerzahl an Österreicher ungewöhnlich viele Karten verkauft worden sind.