Polen-Star Gilewicz: "Gegen Österreich zu spielen, ist richtig mühsam"

Im polnischen Team findet gerade ein Generationswechsel statt. Von der Mannschaft, die 2012 die Heim-EM gespielt hat, sind nur noch Tormann Szczesny und Lewandowski übrig. Es drängen viele junge Spieler nach, die man vielleicht vom Namen her nicht kennt, die aber fast alle schon im Ausland spielen und selbstbewusst auftreten. Ich habe den Eindruck, da wächst was zusammen. Österreich sollte gewarnt sein.

Ich habe schon vor Monaten vor der österreichischen Mannschaft gewarnt. Da haben das viele noch nicht richtig ernst genommen. Aber jeder, der am Montag das Spiel gegen Frankreich gesehen hat, weiß jetzt, was auf Polen zukommen wird. Österreich ist nicht nur läuferisch und kämpferisch top, sondern auch spielerisch extrem stark. Mich hat das beeindruckt.

Was ist in Ihren Augen die größte Qualität?

Das Gegenpressing ist das beste in ganz Europa. Keine andere Mannschaft ist bei der Balleroberung so gut. Ich beobachte ja die österreichische Mannschaft schon über einen langen Zeitraum und war auch beim 2:0 gegen Deutschland selbst im Stadion – das war einfach überragend. Wahnsinn, wie sich dieses Team unter Ralf Rangnick entwickelt hat. Innerhalb von zwei Jahren ist da so viel vorwärtsgegangen. Wissen Sie, was mir auch aufgefallen ist?

Was denn?

Nicht nur die Taktik hat sich verändert, seit Rangnick da ist. Auch die Mentalität. Egal gegen welchen Gegner es geht, diese Mannschaft hat keine Angst. Und mit dieser Intensität brauchen sie auch vor niemandem Angst haben. Gegen Österreich zu spielen, ist für jeden Gegner richtig mühsam. Frankreich hat sich auch deshalb nicht so entfalten können, weil Österreich so stark war. Der mit Abstand schwächste Mann am Platz war übrigens der Schiedsrichter. Diese Leistung war eine Katastrophe, so was darf es bei einer EM nicht geben.