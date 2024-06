Der KURIER-Fanreporter: "Mir wäre lieber, sie nennen uns Dusel-Ösis"

Nicht von ungefähr ist "Immer wieder.... Österreich" seit Jahrzehnten unser bekanntester Schlachtruf . Da ist echt was Wahres dran. Denn immer wieder passiert es, dass die Euphorie rasch in Ernüchterung umschlägt.

Und die Euphorie und der Optimismus waren riesig am Montag in Düsseldorf. Das hat sich über den Tag richtig aufgeschaukelt.

Mit jeder neuen Fangruppe aus Österreich, die am Ufer des Rheins aufgeschlagen ist. Mit jedem "I am from Austria", das inbrünstig gesungen wurde. Den Text dürften inzwischen auch die Düsseldorfer in- und auswendig kennen.

Dann noch der imposante Fanmarsch, dieses kräftige und lautstarke Lebenszeichen in Rot-Weiß-Rot - jeder Österreicher hat sich am Abend im Stadion gedacht: Was soll da schon schiefgehen?