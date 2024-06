Das ÖFB-Team: Müde, aber zuversichtlich vor dem Sechs-Punkte-Spiel

All you need is Schlaf. Österreichs Teamkicker bekamen davon nach dem 0:1 gegen Frankreich nicht viel, weil die Nacht nach solch einem wichtigen Spiel stets kurz wird. Zu aufgekratzt ist man gewöhnlich.

Am späten Vormittag hob man von Düsseldorf ab und bezog wieder Quartier in Berlin. Das Training auf dem Platz wurde kurzerhand storniert, weil man ohnehin im Teambasecamp ausreichend Möglichkeiten genießt, sich zu regenerieren und individuell zu arbeiten.