Ronaldo: Bei der letzten großen Heldengeschichte ist weniger mehr

Die Geschichte spielt auch dabei keine unwesentliche Rolle für den Turniermitfavoriten, der am Dienstag gegen Tschechien in die Endrunde startet (21 Uhr/live ServusTV, ARD). In dem noblen Hotel in Harsewinkel logierte das Team auch schon während des Halbfinaleinzugs bei der WM 2006 in Deutschland. Mit dabei vor 18 Jahren: Ronaldo. Bereits als Superstar des Weltfußballs sowie als Dreh- und Angelpunkt seiner Nationalauswahl.