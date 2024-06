Cristiano Ronaldo: EM-Superstar oder prominenter Bankdrücker?

Dem gegenüber steht der immense Erfahrungsschatz Ronaldos, weiß der Teamchef: "Er weiß sehr gut, wie man den Raum im Sechzehner nutzen kann und kann abschließen wie kein anderer. Er ist sehr besonders."

Beim Testspiel gegen Kroatien (1:2) am Samstag saß Ronaldo 90 Minuten auf der Bank, während der um nur ein Jahr jüngere Luka Modrić die Kroaten in seinem 175. Länderspiel mit seinem 25. Teamtor in der 8. Minute in Führung brachte.