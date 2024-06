"Dodl der Nation" - Wöber stellt sich nach 0:1 gegen Frankreich

Es war kein guter Abend von und für Maximilian Wöber am Montag in Düsseldorf. Der Innenverteidiger erzielte per Kopf das Eigentor , das zur 0:1-Niederlage gegen Frankreich führte und wurde nach einer insgesamt nicht überzeugenden Leistung nach einer knappen Stunde ausgetauscht.

"Es war ein bitterer Abend für mich persönlich. Jetzt habe ich die ganze Nacht gehabt, um das zu verarbeiten", führte Wöber aus. Ob er die schlimmsten Gefühle schon verarbeitet habe? "Mich haben die komplette Mannschaft und der Trainerstab, die Familie und die Freunde wieder in die richtigen Bahnen geleitet , dass ich wieder positiv bin und es trotzdem als stolzen Moment meiner Karriere verzeichnen kann, bei der EURO für Österreich aufgelaufen zu sein und Schulter an Schulter mit meinen Freunden die Bundeshymne gesungen zu haben. Das ist trotzdem ein Moment, den ich nie vergessen werde. Genau das nehme ich jetzt mit, den Rest vergesse ich", sagte der Linksfuß.

Was das gewesen sei? "Dass das Fußball ist, dass das dazugehört und wir als Mannschaft gewinnen und verlieren. Und genau so ist es. Nach einer schlaflosen Nacht kann ich mittlerweile schon wieder über gewisse Fotos und Memes lachen", schmunzelte der Deutschland-Legionär.

Direkt nach dem Spiel sei das Gefühl natürlich "extrem bitter" gewesen, so Wöber. "Weil man irgendwie das Gefühl hat, man lässt die ganze Nation im Stich ." Alle Teamkollegen hätten ihm nach dem Spiel aber das "einzig Richtige erzählt", so Wöber.

Ob er nun extra heiß auf die Partie gegen Polen am Freitag in Berlin ist? "Natürlich möchte man etwas wieder gut machen oder zeigen, dass man es besser kann. Ich glaube nicht, dass ich in den nächsten Partien noch einmal so ein Slapstick-Eigentor schieße."

Sollte er von Teamchef Rangnick wieder die Chance bekommen, zu spielen, wäre es aber auch die falsche Einstellung, alles zerreißen zu wollen. "Weil dann geht es meistens in die Hose."