„Ich frage sie nicht ständig nach den Details. So wie ich dem Busfahrer nicht vorschreibe, in welche Richtung er fahren soll.“ Polen-Teamchef Michal Probierz erkundigt sich nicht ständig über den Gesundheitszustand des angeschlagenen Robert Lewandowski.

Vor mehr als vier Wochen startete die Fußball-WM in Deutschland. Am Sonntag geht sie mit dem Finale Spanien gegen England zu Ende. Das sind die besten Sprüche der Europameisterschaft.

„Die EM ist wichtig für uns, aber wir sind nicht abgekapselt davon, was im Moment in unserem Land passiert.“ Kylian Mbappe im Vorfeld der französischen Parlamentswahl bzw. seiner indirekten Wahlempfehlung.

„Es ist noch nicht fertig. Ich will nicht raus.“ Georgiens Teamchef Willy Sagnol vor dem Achtelfinale gegen Spanien über sein Überraschungsteam.

„Ich habe echt genug von dieser lächerlichen Handregel.“ Dänemark-Teamchef Kasper Hjulmand, nachdem es beim 0:2 im Achtelfinale gegen Deutschland nach einer Minimalberührung des Balls von Joachim Andersens Hand ein Elfmetertor gegeben hat.

„Wir sind traurig, aber wir können als Sieger nach Hause fahren.“ Slowakei-Stürmer Lukas Haraslin, nachdem gegen England der Einzug ins Viertelfinale nur knapp nicht erreicht wurde.

„Ich wollte dieses Resultat ändern, es war ein großer Makel in meiner Karriere.“ Türkei-Teamchef Vincenzo Montella schob mit dem 2:1 im Achtelfinale gegen Österreich die Erinnerung an das 1:6 gegen das ÖFB-Team in einem Test im März in Wien in den Hintergrund.

„Wir sind die Nummer eins von den Fans. Sie sind überall mit uns. In jedem Stadion ist es das Gleiche. Klar ist es aber in Berlin noch eine Nummer höher. Wir Türken sind überall.“ Türkei-Kapitän Hakan Calhanoglu vor dem Berliner Viertelfinale gegen die Niederlande.