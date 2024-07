Winheims Tagebuch: Worüber selbst bei der besten EM genörgelt wird

Bei so viel Lob ist’s schon (Wiener) Tradition, dass sich Skeptiker zum Gegensteuern bemüßigt fühlen. Was passt denen – abgesehen von der berechtigten Aufregung um den türkischen Wolfsgruß – an Europas Fußballfest nicht?

ÖFB-Sponsoren feiern in Werbespots Österreichs Fußballer nach ihrem Ausscheiden als Sieger der Herzen , die TV-Quoten sind auch in Abwesenheit von Rot-Weiß-Rot top, internationale Experten schwärmen von der bisher besten EM.

Eigentore Weil nicht davon auszugehen ist, dass Dani Olmo oder Harry Kane beim Berliner Finale (auf aus Niederösterreich importiertem Rasen) mindestens sieben Mal trifft, wird der inoffizielle Schützenkönig „Mister Own goal“ heißen. Wer in den zehn Eigentoren ein Indiz für Niveauverlust sieht, der irrt. Vielmehr werden die Bälle mit so viel Schärfe und Effet in den Strafraum gezirkelt, dass es für Verteidiger oft unmöglich geworden ist, richtig zu reagieren.

Multikulti 1978 „durfte“ mit Viv Anderson erstmals ein Jamaikaner Englands Nationaltrikot überziehen. Heute sind Spieler mit Migrationshintergrund in den Auswahlen von England, Frankreich, Niederlande längst in der Mehrheit. Ewiggestrigen, die sich naserümpfend beim Afrika-Cup wähnen, sei gesagt: Ohne Spieler, deren Vorfahren in Kolonialzeiten litten, wäre die EM nur halb so attraktiv. Siehe Bellingham, siehe Spaniens Wunderknabe Yamal, siehe Mbappé, siehe Musiala.

Zensur „Fans“ verstanden es wiederholt, die Ordnungskräfte zu überlisten, um aufs Feld zu stürmen. Als das auch einem minderjährigen, mit Handy „bewaffnetem“ Verehrer von Topstar Cristiano Ronaldo gelang, reagierte CR7 unerwartet locker, indem er ein Selfie mit dem Buben zuließ. Diese und manch weniger lustige Flitzerei wurde TV-Zusehern vorenthalten. Was nicht an ORF und ServusTV, sondern an der internationalen Regie liegt. Auf UEFA-Weisung haben Veranstalterschwächen nicht gezeigt zu werden. Ähnlich war’s schon bei Olympia 1980 gewesen. In Moskau.