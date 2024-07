Der finale Vergleich: Was Spanien und England bei der EM auszeichnete

Die Tormänner

Spanien: Seit vier Jahren ist Unai Simon die Nummer eins im Tor. Der 27-jährige Baske mit seinen 1,90 Metern Gardemaß gilt als stark in der Luft und auf der Linie, im Spielaufbau mit dem Fuß wirkt er hin und wieder leichtsinnig und begeht Fehler, so wie etwa bei einem Abstoß gegen Deutschland in die Füße von Kai Havertz. Dreimal musste der Keeper von Athletic Bilbao bei der EM erst hinter sich greifen.

England: Die Topklubs der Premier League vertrauen auf Legionäre im Tor, das wird einen Grund haben. Beim FC Everton jedoch ist Platz für einen Einheimischen: Der 30-jährige Jordan Pickford hütet seit 2018 das Tor der Three Lions und hat Anteil daran, dass man nun zum zweiten Mal in Serie im EM-Finale steht. Pickford steht für gute Reflexe, wenig Risiko und weite Abschläge. Nur die Grimassen, die er oft schneidet, werfen Fragen auf.