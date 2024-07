Die große EM-Bilanz: Triumphzüge und Entgleisungen

Am Sonntagabend fällt also der Vorhang auf der EURO-Bühne. Das Stück, das vier Wochen lang präsentiert wurde, wusste fast durchwegs zu gefallen. Schon vor Anpfiff des großen Finales bietet der KURIER einen kleinen Überblick, was gut und was vielleicht weniger gut oder entbehrlich war.

Der Gastgeber

Vielleicht war es nicht so ein Sommermärchen wie jenes 2006 bei der WM, aber es waren auch die Voraussetzungen andere. Dennoch mauserte sich Deutschland auch im Jahr 2024 wieder zu einem sehr guten und freundlichen Gastgeber, bei dem sich die unterschiedlichen Fans verschiedenster Nationen wohl fühlten. Das lag auch an der Exekutive, die zumeist mit Feingefühl heikle Situationen managte.