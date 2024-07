Spanien wird Europameister und kann eine Ära begründen

Ich lege mich fest, auch wenn das etwas gefährlich ist vor einem großen Finale. Spanien wird Europameister, aber es wird am Sonntag in Berlin enger und ausgeglichener als gedacht.

Das liegt in erster Linie an Gegner England. Mit dem Team von Gareth Southgate hatte ich eigentlich schon abgeschlossen nach zwei Spielen in der Vorrunde, aber die so talentierte Mannschaft hat zuletzt doch noch die Kurve bekommen. Man sieht bei den Engländern im Spiel mehr Leidenschaft und – endlich auch – mehr Plan.