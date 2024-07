Vor dem EM-Duell mit der Türkei: Geschichten von Izmir bis Simmering

November 1977: Türkische Fans fuhren rund um die Uhr vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel mit Motorrädern ums Österreicher-Quartier. Nach schlafloser Nacht erfolgte die nächste „Psychoattacke“ in Form eines Dressen-Streits: Hans Krankl und Co. mussten in türkischen Trikots antreten, auf denen ÖFB-Zeugwart Helmut Legenstein das Halb-Mond-Emblem rausschnitt. Durch Sonn’ und Mond ließ man sich vom übermotivierten Gegner nicht schießen. Vielmehr erzielte Herbert Prohaska (er war als Ersatz für den wegen Bildarm-OP ausgefallenen Josef Hickersberger in die Startelf gerutscht) mit dem „Spitz von Izmir“ das 1:0, das die WM-Teilnahme ’78 (mit Höhepunkt Córdoba) sicherte.

November 2001: Nachdem Österreich mit einer Notelf (neun Spieler verweigerten aus Terrorangst eine Israel-Reise) in Tel Aviv dank eines späten Ausgleichstors von Andreas Herzog Entscheidungsspiele gegen die Türkei um die WM-Teilnahme in Japan/Südkorea erzwungen hatte, herrschte Euphorie. Jedoch nur kurz. Einer 0:1-Heimniederlage folgte ein 0:5-Debakel in Istanbul. Ein halbes Jahr danach konnte man immerhin behaupten, am WM-Bronzemedaillengewinner gescheitert zu sein.

In Wahrheit war der Aufstieg der Türkei zur Fußball-Großmacht überfällig. Wird doch in türkischen Städten, anders als in Wien, an fast jeder Straßenecke gekickt. Und über ein Trainingszentrum wie es jetzt anlässlich des Spatenstiches für das Asperner ÖFB-Bauprojekt von Politikern als epochale Errungenschaft gepriesen wird, verfügen Istanbuls Großklubs schon seit dem letzten Jahrtausend.