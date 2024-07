EM-Schauplatz: Im Leipziger Zentralstadion konnte Österreich nie gewinnen

Drei Mal hat es Österreich in der Vergangenheit probiert, drei Mal ist nichts passiert. Beim vierten offiziellen Antreten in Leipzig soll es endlich klappen mit dem ersten Sieg in Rot-weiß-rot , im Achtelfinale der EM 2024 gegen die Türkei . Heute heißt das Stadion Red-Bull-Arena , einst erlangte es unter dem Namen Zentralstadion Berühmtheit.

WM-Qualifikationen

Drei Qualifikationsspiele fanden zwischen der DDR und Österreich statt, wobei die Gäste keinen Sieg davon tragen konnten. Im Oktober 1965 traf man im Rahmen der Quali für die WM 1966 in England aufeinander, ein Tor in der ersten Minute brachte der DDR den knappen Sieg. Im Oktober 1977 stand man einander wieder in einer WM-Quali gegenüber, diesmal für die Endrunde 1978 in Argentinien, die für Österreich noch ein Highlight werden sollte. Beim 1:1 in Leipzig brachte Roland Hattenberger Österreich zwischenzeitlich in Führung. In beiden Partien war das Zentralstadion mit 95.000 Fans ausverkauft.