EM 2024: Oh, wie ist das schön!

Die Eröffnungsfeier dieser EM war überraschend kurz, an Stimmung mangelte es Freitagabend in München dennoch nicht. Gastgeber Deutschland gelang ein Einstand nach Maß. Der fulminante 5:1-Erfoolg gegen Schottland lässt bereits früh Erinnerungen an das Sommermärchen der WM 2006 wach werden, wie auch KURIER-Redakteur Christoph Geiler vor Ort in der Allianz Arena bemerkte (die Reportage lesen Sie hier).

Stimmungsvoll verlief bereits der Nachmittag in München, die Stadt gehörte Zigtausenden Schotten, die die Teilnahme ihrer Mannschaft auch beim 1:5 wenig später euphorisch feierten. Über den Kult im Kilt lesen Sie hier.

Bereits heute, am zweiten EM-Tag, wartet der erste Kracher dieser Endrunde: Spanien fordert Kroatien.

Damit Sie während der kommenden vier Wochen keine EM-Termine oder Storys verpassen, gibt es dieses EURO-Briefing ab heute täglich zum Frühstück. Lesenswert sind etwa auch die Aussagen von Ralf Rangnick, die der ÖFB-Teamchef gestern im österreichischen Camp in Berlin zu Protokoll gegeben hat (mehr dazu).

Einen schönen Samstag wünscht Ihnen

Philipp Albrechtsberger