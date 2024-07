Der Schweizer Star, der mit England eine Rechnung offen hat

Während das englische Team von Trainer Gareth Southgate bei dieser EM bisher die eigenen Fans und den neutralen Zuschauer mit seinem Fußball enttäuschte, zeigte die Schweizer „Nati“ von Teamchef Murat Yakin auf.

Nach dem 1:1 der Eidgenossen gegen Deutschland in der Gruppenphase und dem 2:0-Sieg gegen Italien im Achtelfinale sind die Engländer im Viertelfinale am Samstag gewarnt (18 Uhr/live ORF 1, ZDF). Und neben dem Manchester-City-Verteidiger Manuel Akanji in Topform wartet in den Reihen der Schweizer noch ein weiterer alter Bekannter: Granit Xhaka, der frühere Arsenal-Kapitän, trägt nicht nur die Kapitänsschleife der Schweizer, er gilt als absoluter Schlüsselspieler.