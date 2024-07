Österreichs Auftreten bei der Europameisterschaft: Seid stolz!

Meiner Meinung nach war es insgesamt eine tolle Europameisterschaft , die Österreich hingelegt hat. Daher sollte nach ein paar Tagen der Trauer über das Ausscheiden doch die Freude wieder überwiegen. Mit unseren Spielen haben wir die Herzen vieler Fans gewonnen , im Inland wie im Ausland. Leider gibt es im Fußball immer wieder solche Spiele, die einen verrückten Verlauf nehmen, in denen man auch nicht das nötige Glück hat.

Der Fußball folgt nicht immer einer Logik , auch das ist Teil dieses Sports. So sehr man die Statistiken bemüht und heranzieht, diese Unvorhersehbarkeit macht den Fußball eben auch aus.

Das alles muss man als Bewertungskriterien immer mit einbeziehen. Von diesem frühen Wirkungstreffer der Türken haben wir uns in der ersten Hälfte nicht erholt. Dann drückst du nach der Pause auf den Ausgleich und erhältst das 0:2.

Danke an das Team!

Dennoch hat die Mannschaft erhobenen Hauptes das Turnier verlassen, ich persönlich kann nur danke sagen für eine geile Zeit, da ich auch bei zwei Spielen vor Ort war. Der Funke ist von dieser Mannschaft jedenfalls übergesprungen.

Es wäre wieder typisch österreichisch zu sagen: „Schön gespielt, aber heimgefahren.“ Ich sehe bei diesem Team eine klare Entwicklung, nicht nur in der Ausrichtung, sondern auch in der Dominanz in manchen Spielen. Das macht Lust auf mehr, vor allem auf die nahe WM-Qualifikation.