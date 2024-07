Nur das EM-Achtelfinale? Warum den ÖFB-Stars deutlich mehr gelungen ist

Der Sport und die Gesellschaft profitieren

In der Tat: Viele Fußballbegeisterte haben die österreichischen Fans um dieses Auftreten ihrer Mannschaft beneidet. Journalistenkollegen aus ganz Europa haben reihenweise angeklopft, weil sie mehr erfahren wollten. Nicht nur in den Ländern der jeweiligen Gegner, sondern auch in den USA und in England wurde berichtet über Ralf Rangnick und seine Austrians. Nur über diese Begeisterung lässt sich sicherstellen, dass die Kurve im österreichischen Fußball weiter aufwärts verläuft. Andere Sportarten profitieren ebenso wie die Gesellschaft an sich, die einen Schub in Sachen Bewegung und Gesundheit ohnehin nötig hätte.